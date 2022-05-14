Делегация американских сенаторов посетила Киев и прогулялась по городу с Зеленским

Аргументы Недели → Политика 13+

14 мая 2022, 18:26 Источник: "Интерфакс"

Встреча Зеленского с делегацией сенаторов США, скриншот из видео.

Группа американских законодателей во главе с лидером республиканцев в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом посетила в субботу Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Associated Press.

Делегация, в которую, кроме Макконелла, вошли Сьюзан Коллинз из штата Мэн, а также Джон Баррассо и Джон Корнин из Техаса, провели беседу с Зеленским и прогулялись вместе с ним по Киеву. В соцсетях появилось видео этой прогулки.

Зеленский, комментируя визит сенаторов, назвал его «мощным сигналом <...> поддержки Украины со стороны Конгресса и американского народа» (цитата по газете Politico).

Ранее В Киеве побывала спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.