Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси заверила Зеленского, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе»

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1 мая 2022, 17:55 Источник: ТАСС

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский, 30 апреля 2022 г., The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после своего визита в Киев выступила в воскресенье с заявлением, в котором сообщила, что законодатели уже работают над запросом президента Байдена о предоставлении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине.

Накануне Пелоси вместе с группой конгрессменов встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе своего визита, как говорится в распространенном в воскресенье заявлении, она сообщила украинскому президенту, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».

В настоящее время, по ее словам, Конгресс работает над тем, чтобы запрос президента Байдена «был преобразован в пакет законодательных инициатив».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги III степени «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины».