Спикер нижней палаты Конгресса США Пелоси заверила Зеленского, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси после своего визита в Киев выступила в воскресенье с заявлением, в котором сообщила, что законодатели уже работают над запросом президента Байдена о предоставлении дополнительных 33 млрд долларов на поддержку Украине.
Накануне Пелоси вместе с группой конгрессменов встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе своего визита, как говорится в распространенном в воскресенье заявлении, она сообщила украинскому президенту, что «дополнительная американская поддержка уже на подходе».
В настоящее время, по ее словам, Конгресс работает над тем, чтобы запрос президента Байдена «был преобразован в пакет законодательных инициатив».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги III степени «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины».