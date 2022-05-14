Крымский депутат Фикс: нам признание Крыма Украиной - как зайцу стоп-сигнал

Крымский парламентарий Ефим Фикс заявил, что Крым обойдется без признания Украиной регионом Российской Федерации.
Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что киевские власти никогда не признают Крым частью России и не согласятся на автономию двух республик Донбасса ДНР и ЛНР.
Комментируя это заявление Зеленского в интервью РИА Новости, Ефим Фикс сказал: "Нам признание Крыма Украиной - как зайцу стоп-сигнал". Он считает, что Зеленскому нужно больше заботиться о судьбе Украины, которую он довел до ручки.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 годы. Крымчане и жители Севастополя на референдуме почти стопроцентно проголосовали за воссоединение с Россией.