Крымский депутат Фикс: нам признание Крыма Украиной - как зайцу стоп-сигнал

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14 мая 2022, 14:49

Ефим Фикс, фото из открытых источников

Крымский парламентарий Ефим Фикс заявил, что Крым обойдется без признания Украиной регионом Российской Федерации.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявил, что киевские власти никогда не признают Крым частью России и не согласятся на автономию двух республик Донбасса ДНР и ЛНР.

Комментируя это заявление Зеленского в интервью РИА Новости, Ефим Фикс сказал: "Нам признание Крыма Украиной - как зайцу стоп-сигнал". Он считает, что Зеленскому нужно больше заботиться о судьбе Украины, которую он довел до ручки.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 годы. Крымчане и жители Севастополя на референдуме почти стопроцентно проголосовали за воссоединение с Россией.