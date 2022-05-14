CК России установил личность украинского командира, причастного к обстрелам Донбасса

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14 мая 2022, 12:15 Источник: СКР

Андрей Ткачук, фото с сайта СКР

Российские военные следователи установили личность командира украинских военных, отдававшего незаконные приказы об обстрелах мирных жителей Донбасса.

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении начальника командного пункта штаба 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины подполковника Андрея Ткачука.

Ткачук и несколько других украинских офицеров, в отношении которых также возбуждены уголовные дела, подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

Как установило следствие, 12-13 мая Ткачук, Виталий Сущенко, Сергей Смолик, Игорь Ситницкий, Андрей Качанов, Роман Забродский, Сергей Сирченко, Дмитрий Герасименко, Вячеслав Бугайчук, Дмитрий Довбий, отдавали подчиненным подразделениям преступные приказы об артиллерийских обстрелах нескольких районов Донецка и города Ясиноватая.

Украинские командиры Александр Бондаренко, Мирослав Верховой, Артем Пучков, Геннадий Бойко причастны к артиллерийским обстрелам Докучаевска. Украинскими силовиками также была обстреляна Горловка и село Владимировка в ДНР. В результате обстрелов погибли трое несовершеннолетних детей, ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок. Повреждены 16 жилых домов, здания школы и административные здания.

Операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников в пятницу попали под ракетный удар со стороны украинских военных в ДНР в Докучаевске.