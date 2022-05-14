Операторы RT рассказали, как попали под обстрел со стороны ВСУ в Докучаевске в ДНР

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14 мая 2022, 08:49

фото: vk.com/dnr_online_su

Операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников в пятницу попали под ракетный удар со стороны украинских военных в ДНР в Докучаевске. Баталин и Мирошников рассказали, что съёмочная группа остановилась на АЗС, чтобы выпить кофе.

В этот момент начался обстрел. По словам Баталина, примерно «снарядов восемь прилетело», вероятно, это были «Грады».

Все находившиеся на заправке люди побежали прятаться от обстрела в ближайший магазин. Один мужчина был ранен, осколок снаряда попал ему в голову. Он скончался.

Оба оператора получили нетяжёлые осколочные ранения. Медпомощь им оказали в больнице Донецка.