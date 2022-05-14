Операторы RT рассказали, как попали под обстрел со стороны ВСУ в Докучаевске в ДНР

Операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников в пятницу попали под ракетный удар со стороны украинских военных в ДНР в Докучаевске. Баталин и Мирошников рассказали, что съёмочная группа остановилась на АЗС, чтобы выпить кофе.
В этот момент начался обстрел. По словам Баталина, примерно «снарядов восемь прилетело», вероятно, это были «Грады».
Все находившиеся на заправке люди побежали прятаться от обстрела в ближайший магазин. Один мужчина был ранен, осколок снаряда попал ему в голову. Он скончался.
Оба оператора получили нетяжёлые осколочные ранения. Медпомощь им оказали в больнице Донецка.