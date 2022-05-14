Замглавы МИД России Грушко: пока рано говорить о размещении Москвой ядерного оружия в балтийском регионе

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14 мая 2022, 11:07 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Aleksander Polyakov / globallookpress.com

О размещении Москвой своего ядерного оружия в балтийском регионе говорить пока рано. На это, как информирует Telegram-канал РИА Новости, указал заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Грушко заявил, что пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе. Он отметил, что у Москвы нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, но их вступление в НАТО лишь приведет к милитаризации севера», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, Александр Грушко сделал заявление о том, что решение о шагах РФ в случае получения Хельсинки членства в НАТО будет носить выверенный характер.