Замглавы МИД России Грушко: пока рано говорить о размещении Москвой ядерного оружия в балтийском регионе

О размещении Москвой своего ядерного оружия в балтийском регионе говорить пока рано. На это, как информирует Telegram-канал РИА Новости, указал заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Грушко заявил, что пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе. Он отметил, что у Москвы нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, но их вступление в НАТО лишь приведет к милитаризации севера», — пишет TG-канал.
Как сообщалось ранее сегодня, Александр Грушко сделал заявление о том, что решение о шагах РФ в случае получения Хельсинки членства в НАТО будет носить выверенный характер.