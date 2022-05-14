Депутат Госдумы Таймазов: Южная Осетия, где состоится референдум о присоединении к России, идет по пути Крыма

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14 мая 2022, 08:51

Побережье Крыма, Serguei Fomine / globallookpress.com

Южная Осетия, где состоится референдум о присоединении к Российской Федерации, идет по пути Крымского полуострова, ставшего частью страны весной 2014 года. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал депутат Госдумы Артур Таймазов.

«Южная Осетия, власти которой приняли решение о проведении 17 июля референдума об объединении с Россией, идет по пути Крыма, считает депутат Госдумы Артур Таймазов, представляющий Северную Осетию», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе референдум на 17 июля назначил своим указом действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.