Reuters сообщает, что разговор Шойгу и Остина не дал сторонам разрешить спорные вопросы

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13 мая 2022, 20:31 Источник: РИА "Новости"

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/Globallookpress.com

Информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что разговор глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина не дал сторонам разрешить спорные вопросы.

Ранее сегодня состоялся первый разговор Сергея Шойгу и Ллойда Остина с 18 февраля. Беседу, которая продолжалась около часа, инициировала американская сторона. В рамках переговоров, как сообщил журналистам чиновник Пентагона, стороны не смогли разрешить спорные вопросы.

В минобороны Российский Федерации ранее сегодня заявили, что Остин и Шойгу обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в частности, текущую ситуацию на Украине.