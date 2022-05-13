Reuters сообщает, что разговор Шойгу и Остина не дал сторонам разрешить спорные вопросы

Информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона сообщило, что разговор глав оборонных ведомств России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина не дал сторонам разрешить спорные вопросы.
Ранее сегодня состоялся первый разговор Сергея Шойгу и Ллойда Остина с 18 февраля. Беседу, которая продолжалась около часа, инициировала американская сторона. В рамках переговоров, как сообщил журналистам чиновник Пентагона, стороны не смогли разрешить спорные вопросы.
В минобороны Российский Федерации ранее сегодня заявили, что Остин и Шойгу обсудили актуальные вопросы международной безопасности, в частности, текущую ситуацию на Украине.