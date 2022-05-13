Посол РФ в Варшаве Андреев заявил, что Польша хочет сохранить каналы связи с Москвой

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13 мая 2022, 17:47 Источник: Первый канал

посол России в Польше Сергей Андреев, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев в беседе с журналистами в пятницу, 13 мая, заявил, что несмотря на движение к обнулению отношений с Москвой, Варшава хочет сохранить каналы связи с РФ.

Сергей Андреев отметил, что движение в сторону обнуления отношений России и Польши началось давно, вследствие чего с началом спецоперации РФ на Украине для дипмиссии мало что изменилось. Посол уточнил, что за семь с половиной лет работы в Польше ему угрожали высылкой 10-15 раз.

Андреев отметил, что теоретически дипломатические отношения Москвы и Варшавы могут разрушиться, однако пока на вопрос о том, по какой причине российский посол все еще не выслан, польские официальные лица подчеркивают, что в любые времена должны сохраняться каналы связи.