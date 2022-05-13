Кулеба: если ЕС из-за позиции Венгрии примет пакет санкций без нефтяного эмбарго, Путин может праздновать

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13 мая 2022, 16:16 Источник: Коммерсантъ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Marcus Brand/globallook.com

Если Евросоюз проголосует за принятие шестого пакета санкций без эмбарго на поставки российской нефти, это будет означать раскол в его рядах, заявил в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выступая на встрече глав МИД G7, которая проходит в эти дни в Германии, Кулеба обратился с призывом к ЕС обеспечить нефтяное эмбарго на российскую нефть. В противном случае это, по его мнению, будет означать «нарушение единства» Евросоюза.

«Если этот пакет будет принят без [эмбарго], я считаю, что президент Путин может праздновать, потому что это будет первый случай, когда единство Европейского союза будет нарушено из-за позиции одной страны — Венгрии», — приводит слова Кулебы AFP.

Ранее сообщалось, что Венгрия выступает против запрета на поставки российской нефти. Премьер страны Виктор Орбан назвал эту меру равносильной атомной бомбе.