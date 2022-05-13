Политолог Александр Асафов: «Швеция пытается призвать к ответственности тех, кто ее привел к вступлению в НАТО»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 мая 2022, 14:17

Александр Асафов считает, что Швеция опасается ответной реакции со стороны России. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Такое заявление демонстрирует, что шведское решение принято не только в Стокгольме, а сформировано в целом под давлением, и что Швеция не хочет в одностороннем порядке нести за это ответственность. Эту ответственность она пытается переложить на некоторые страны участников альянса, так как определенные изменения, связанные с контревропейской безопасностью вследствие такого решения, в том числе и усиления со стороны России и определения Швеции в любом случае как территории возможной угрозы, Швецию беспокоит. Поэтому она пытается призвать к ответственности тех, кто ее привел к этому решению. И хотя пока решение не сформировано, они пытаются обеспечить себе такую поддержку. На мой взгляд, конечно, Швеция опасается ответной реакции и мер со стороны России, но это не только про реакцию, а про распределение ответственности за истинных архитекторов этой ситуации».



Ранее сообщалось, что Швеции потребуются гарантии безопасности от некоторых стран НАТО в случае решения присоединиться к альянсу.