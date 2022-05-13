Великобритания внесла в санкционные списки бывшую жену Владимира Путина и людей из его окружения

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13 мая 2022, 14:27 Источник: "Интерфакс"

Бывшая супруга Владимира Путина Людмила Очеретная, Zamir Usmanov/globallook.com

Правительство Великобритании сообщило в пятницу о введении санкций в отношении лиц, близких президенту России Владимиру Путина, в том числе его бывшей жены Людмилы.

Согласно опубликованному документу, в санкционный список включены родственники президента Роман Путин, Игорь Путин, Михаил Путин, его бывшая супруга Людмила Очеретная.

Кроме того, в него попали член совета директоров «СОГАЗа» Михаил Клишин, гендиректор ООО «Морской порт Геленджик» Владимир Колбин, руководитель НПФ «Газфонд» Юрий Шамалов, глава совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева.

9 мая Великобритания в рамках санкционной политики ввела запрет на экспорт в Россию ряда товаров и повысила импортные пошлины на российскую продукцию.