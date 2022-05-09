Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций

Власти Великобритании вводят новый пакет санкций против РФ и Белоруссии в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщается в департаменте международной торговли Соединенного Королевства.
Согласно последней информации, пошлины на импорт и запрет на экспорт затронут продукцию на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.
В частности, новые импортные пошлины в размере 35 процентов коснутся товаров на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, среди которых платина и палладий.
Запрет на экспорт коснется продукции на сумму 250 миллионов фунтов, в частности, речь идет о пластмассе, резине, химикатах и машинном оборудовании.