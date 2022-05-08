Премьер Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа не может мгновенно отказаться от российского газа, это надо делать постепенно

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8 мая 2022, 21:13 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что государства Европа не может сейчас отказаться от российского газа. По словам главы греческого правительства, к этому надо приходить постепенно.

Мицотакис отметил, что "не может не выразить свое недовольство" тем, что ЕС запаздывает с принятием решений в сфере энергетики. По его мнению, сейчас у Греции есть возможность, как у Европы, быть смелее. Интервью премьера Греции опубликовала газета "Вима тис кириакис".

"Договариваться централизованно с крупными поставщиками газа, или, если мы не в состоянии сделать это, выделять финансовые ресурсы на поддержку домохозяйств и бизнеса", - сказал он.

По словам Мицотакиса, Афины могут выделить деньги, чтобы взять на себя большую часть бремени, но Греция была бы гораздо эффективнее, если имела бы европейскую поддержку этих усилий. "Ее нет", - сожалеет Мицотакис.

Кириакос Мицотакис заявил, что необходимость быстрого отказа от российского газа дает Греции оперативно стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа из Средиземноморского бассейна и из других возможных источников.

Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ.