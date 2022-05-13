Мария Захарова: шаги властей Латвии в отношении памятников провоцируют межэтнический конфликт в стране

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13 мая 2022, 13:19

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Шаги латвийского руководства в отношении памятников провоцируют межэтнический конфликт на территории прибалтийской республики. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Действия властей Латвии в отношении памятников разрушают фундамент межгосударственных отношений и провоцируют межэтнический конфликт, считает Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе депутат Госдумы Василий Пискарев указал, что намерением демонтировать монумент Освободителям Риги латвийские власти разжигают гражданскую войну.