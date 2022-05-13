Песков: Россия не отказывается от прямых переговоров Путина и Зеленского

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13 мая 2022, 12:56 Источник: РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Россия не отказывается от прямых переговоров президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе пресс-колла в пятницу заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, возможность такой встречи не исключается, однако она требует тщательной подготовки.

«Никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что какого-либо движения по подготовке такого документа пока не наблюдается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что только прямые переговоры с Путиным могут принести результат в урегулировании украинского конфликта.