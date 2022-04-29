Зеленский: только прямые переговоры с Путиным могут принести результат

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29 апреля 2022, 23:03 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский оценивает как высокий риск прекращения переговорного процесса с Россией. По его мнению, результативным может стать только прямой диалог лидеров двух стран. Об этом он заявил в пятницу в интервью польским изданиям, сообщает УНИАН.

По словам Зеленского, окончательное решение по мирным соглашениям будет принимать один человек: президент Путин, поэтому все промежуточные договоренности делегаций не имеют никакого значения.

«Когда они [члены российской делегации] что-нибудь подтверждают — например, обмен, — я в это не верю. Они подтверждают некий гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность у них несет один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-то будут выполняться», - сказал Зеленский.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась 29 марта в Стамбуле.