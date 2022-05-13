Глава ДНР Пушилин заявил, что говорить о полномасштабном котле вокруг Авдеевки пока рано

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13 мая 2022, 12:38 Источник: РИА Новости

Денис Пушилин

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в пятницу заявил, что говорить о полномасштабном котле вокруг Авдеевки сегодня еще рано.

В ДНР накануне сообщили, что Авдеевский котёл закрыли ночью. Денис Пушилин сегодня в эфире "Первого канала" рассказал, что на данном направлении противник уже не имеет возможности свободно передвигаться и пополнять запасы оружия и боеприпасов.

По словам главы ДНР, "можно говорить об оперативном окружении группировки противника в Авдеевке (и вокруг нее), то есть о фиксировании всех важных точек поставки боекомплектов и перекрытии возможности ротаций противника, но говорить о масштабном полноценном котле вокруг Авдеевки - это немножко забегать вперед".

Город Авдеевка находится к северу от Донецка, в настоящее время подконтролен Украине.