Представитель ВС ДНР сообщил, что в Авдеевке украинские войска попали в котёл

Аргументы Недели → Армия 13+

12 мая 2022, 16:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

По непроверенным данные украинские националисты вышли на границу с Россией на одном из участков фронта к востоку от Харькова. Продолжается наступление ВС РФ и ЛНР на Славянск, Краматорск, Лисичанск и Северодонецк. Из ДНР сообщают, что минувшей ночью захлопнулся авдеевский котёл. ВСУ несут тяжёлые потери, величину которых даже близко не отражает официальная информация. Украинские войска проводят ротацию и пополнение своих соединений плохо обученными новобранцами. Но, всё же, ВСУ продолжают снабжать войска вооружением, техникой, боеприпасами, ГСМ и прочим - по железной дороге.

По информации, требующей подтверждения, восточнее Харькова ВСУ, националисты подразделения «Кракен» (запрещен в России) и других нацбатов захватили село Терновое и практически вышли к государственной границе с Белгородской областью. В Казачьей Лопани, к северу от Липцев и на восточном берегу Северского Донца сохраняется контроль ВС РФ. Продолжаются бои за Казачью Лопань, Липцы и Рубежное. Несложно себе представить, что учинят эти нелюди, если прорвутся на территорию Российской Федерации.

Из Сумской области и из северных районов Харьковской области ожидается прибытие вновь сформированных подразделений ВСУ, в которых набрали граждан в ходе принудительной мобилизации. Таким образом Киев рассчитывает увеличить численность наступающей под Харьковом украинское группировки.

Южнее формирование ВСУ продолжает попытки форсировать Донец, для создания плацдарма на его противоположном берегу, от куда планируется нанести контрудар по российской изюмской группировке. Однако, из-за тяжёлой оперативной обстановки на Соледарском направлении, где держит Оборону 4-я ОТБр ВСУ, будут переброшены дополнительные силы. Их возьмут из состава группировки, нацеленной для контрудара на Изюм из района Петровское – Завгроднее – Чепель. Некоторые подразделения 14-ой ОМБр перейдут в подчинение командира 4-ой ОТБр.

Против правого фланга российской изюмской группировки останется лишь незначительная часть подразделений 14-ой ОМБР и недавно прибывшее пополнение: 10 танков и 300 бойцов терробороны. Этого явно недостаточно для контрудара на Изюму. Какие шаги предпримет командование ВСУ – не известно.

ВС РФ и ЛНР наносят удары войсками по противнику на встречных направлениях: на Лисичанск и Соледар. В районе Белогоровки и севернее Попасной идут тяжёлые бои. Вокруг Лимана сложилась особо тяжёлая обстановка. Войска РФ заняли Новоселовку, в Шандриголово слышна плотная перестрелка. Южнее Лимана укронацисты развернули свою артиллерию и ведут огонь по боевым порядкам российских войск. Но, несмотря на это подразделения ВСУ оттеснены к Озёрному.

Разведка сообщает, что командование ВСУ готовит Славянск и Краматорск к обороне, как это было сделано в Мариуполе. Мирных жителей будут использовать в качестве живого щита. Уже сейчас идёт инженерная подготовка оборонительных эшелонов, а артиллерия и боевая техника размещается в жилых кварталах. Местных, националисты загоняют в подвалы. Из Попасной 24-я ОМБр ВСУ отступила в сторону Лоскутовки. Укры закрепляются южнее Орехово. При штурме Попасной в плен были захвачены бойцы из подразделений Львовской территориальной обороны. Воевавшая здесь 101-я бригада потеряла свыше 600 человек убитыми, ранеными и безвести пропавшими.

Из ДНР сообщают: «Авдеевский котёл закрыли ночью, сжимаем кольцо». Западнее Донецка обнаружено несколько РЛС противника: в Катериновке размещена РЛС контрабатарейной борьбы AN/TPQ-36 Firefinder, севернее Авдеевки - РЛС AN/TPQ-50 LCMR, в Нью-Йорке - AN/TPQ-36, а в Торецке - AN/TPQ-48.

ВСУ провели ротацию на этом участке фронта. Под Донецк прибыли 102-я (из Ивано-Франковской обл.) и 103-я (Ровенской области) бригады территориальной обороны. Однако в 103-ей бригаде случился бунт, несколько десятков бойцов отказались воевать из-за отсутствия необходимой амуниции.

Самые боеспособные в ВСУ: 54-я ОМБр и 110 ОМБр воюют под Курахово, Каменкой и Новобахмутовкой, но и они несут тяжелые потери. Пополнение для этих соединений принудительно мобилизуют в близлежащих областях Украины. На подготовку новобранцев, перед отправкой на поле боя, отводится не более недели. Следственно, ВСУ на донбасском участке фронта испытывают крайнюю нехватку личного состава. Но, такая поспешность в его подготовке и направлении на передовую не даст, ни при каких обстоятельствах, положительного результата. Отмечается, что в последнее время увеличились потери в живой силе ВСУ из-за ракетных обстрелов со стороны ВС РФ и атак с воздуха российской авиации. Возможно, ВСУ в ближайшее время потерпит сокрушительной поражение на Донбасской дуге.

Есть сведения о том, что Генштаб ВСУ намерен перебросить часть сил и средств на Донбасс с других участков фронта.

Кстати, при перемещении по рокадам больших войсковых масс с одного участка фронта на другой неизбежны дополнительные немалые потери. Думаю, российская фронтовая и армейская авиация не упустит своего шанса отличиться.

По информации от местных источников за ближайшие двое суток на ж/д станцию Удачное прибыли несколько составов с ГСМ, вооружением и боеприпасами. Разгрузка велась ночью. Сейчас организована доставка всего этого добра на передовую.