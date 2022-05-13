Ирина Яровая назвала фашистским заявление премьера Польши о необходимости искоренения идеологии «русского мира»

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13 мая 2022, 09:58

Депутат Госдумы РФ Ирина Яровая, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая назвала фашистским заявление главы польского правительства Матеуша Моравецкого о необходимости искоренения идеологии «русского мира». Комментарий вице-спикера привело РИА Новости.

Моравецкий высказал точку зрения, согласно которой «"русский мир" — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы». По мнению политика, следует «полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию».

«Фашистское по сути заявление премьера Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом. Это преступление», — процитировал Ирину Яровую Telegram-канал отечественного информационного агентства.

Ранее на текущей неделе депутат Госдумы Василий Пискарев указал, что намерением демонтировать памятник Освободителям Риги латвийское руководство разжигает гражданскую войну на территории страны.