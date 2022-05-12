Госдеп: США ясно сигнализируют России, что не собираются ввязываться в боевые действия на Украине и не добиваются их расширения

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12 мая 2022, 17:54

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Соединенные Штаты ясно сигнализируют Российской Федерации, что не намерены ввязываться в боевые действия на украинской территории и не добиваются их расширения. На это, как информирует ТАСС, указал американский Государственный департамент.

«США ясно сигнализируют РФ, что не собираются ввязываться в боевые действия на Украине и не добиваются их расширения, сообщает Госдеп», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также в дипломатическом ведомстве Штатов отметили, что Вашингтон не допускает возможности поставок на Украину ядерного оружия.

Как сообщалось ранее в четверг, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса региона.