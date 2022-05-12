Депутат Швыткин назвал капитуляцию единственным выходом для заблокированных на «Азовстали» националистов

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12 мая 2022, 13:16

"Азовсталь", Cover Images/Keystone Press Agency

Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин в разговоре с представителями СМИ в четверг, 12 мая, заявил, что для преступников, находящихся на заводе "Азовсталь", есть один выход – капитуляция.

Юрий Швыткин подчеркнул, что правительство Украины не стремится начать переговоры для освобождения националистов с территории "Азовстали", что свидетельствует о том, что киевский режим просто нашел повод вновь обвинить РФ якобы в агрессии.

Депутат в беседе с РИА ФАН отметил, что "никаких сакральных жертв" на заводе в Мариуполе нет. Швыткин выразил мнение, что боевики либо должны воевать, либо сдаться, а они вместо этого "хнычут" и просят мировое сообщество спасти их.