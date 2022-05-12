Дмитрий Песков: Россия готова дать самый решительный ответ, если какая-то сторона попытается влезть в спецоперацию на Украине

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12 мая 2022, 13:11

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация готова дать самый решительный ответ, если какая-то сторона попытается влезть в специальную операцию, проводимую Москвой на украинской территории. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия готова дать самый решительный ответ, если какая-то сторона попытается влезть в специальную военную операцию на Украине — Песков», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Также спикер Кремля отметил, что в переговорном процессе между Москвой и Киевом в настоящий момент похвастаться нечем.

Как сообщалось ранее в четверг, Дмитрий Песков указал, что вероятное присоединение Финляндии к НАТО является угрозой для РФ.