Спикер Кремля Песков: вероятное вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России

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12 мая 2022, 12:57

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Вероятное присоединение Хельсинки к Североатлантическому альянсу является угрозой для Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вступление Финляндии в НАТО является угрозой для России, расширение альянса не способствует безопасности в Евразии, заявил Песков. Он добавил, что действия РФ в ответ на вступление Финляндии будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к границам страны», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что финский президент Саули Ниинисте и руководитель правительства данного государства Санна Марин поддержали решение подать заявку в НАТО.