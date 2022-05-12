Песков: Россия сделала все, чтобы не проводить спецоперацию на Украине

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12 мая 2022, 12:54 Источник: РИА "Новости"

Кремль, pixabay.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил в рамках разговора с журналистами в четверг, 12 мая, что Россия сделала все, чтобы не проводить спецоперацию на Украине.

По словам Дмитрия Пескова, с российской стороной "не захотели разговаривать".

Напомним, ранее президент РФ Вадимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что специальная операция на Украине достигнет результата. Глава государства уточнил, что если бы был хоть один шанс решить вопрос мирными методами, Москва этим бы воспользовалась.