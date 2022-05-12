Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку

Аргументы Недели → Политика 13+

12 мая 2022, 11:50

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Возглавляющая Европейскую комиссию Урсула фон дер Ляйен назвала Российскую Федерацию прямой угрозой мировому порядку. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию прямой угрозой мировому порядку. По ее словам, Москва призывает к новым и “очень произвольным” международным отношениям, а ЕС, в свою очередь, желает играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на то, что маневры НАТО у границ страны и накачивание Украины вооружениями повышают вероятность прямого конфликта Североатлантического альянса с Москвой.