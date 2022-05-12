С начала спецоперации российские военные уничтожили 164 украинских самолета

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12 мая 2022, 11:25 Источник: РИА "Новости"

Ка-52, mil.ru

Официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков в рамках брифинга утром в четверг, 12 мая, заявил, что с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 164 самолета.

По словам Игоря Конашенкова, с начала специальной операции РФ были ликвидированы 125 украинских вертолетов, 821 БПЛА, а также 303 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, за вышеуказанный период российские военные уничтожили 3 013 танков и прочих боевых бронированных машин, 364 установки РСЗО, 2 824 единицы специальной военной автотехники, 1 471 орудие полевой артиллерии и миномет.