Washington Post: власти США запретили разведке страны передавать Киеву данные о военном руководстве России и целях вне Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

12 мая 2022, 09:22

Флаги Украины и США, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Власти Соединенных Штатов запретили разведке страны передавать Киеву сведения о военном руководстве Российской Федерации и целях вне украинской территории. Соответствующая информация, как указывает Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении издания The Washington Post.

«Американская администрация запретила разведке США передавать Киеву данные о военном руководстве РФ и целях за пределами Украины. Для этого было разработано специальное руководство, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Его цель — помочь избежать обострения напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, военный комендант города Рубежное с позывным «Камброд» рассказал, что на заводе «Заря» еще остаются украинские боевики.