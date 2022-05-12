Депутат Шеремет призвал освобожденные от украинских нацистов территории держать курс на вступление в состав РФ по примеру Крыма

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12 мая 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в рамках беседы с представителями СМИ призвал украинские регионы держать курс на вступление в состав Российской Федерации, следуя примеру Крыма.

Михаил Шеремет выразил уверенность в том, что после того как жители освобожденных территорий осознают, что украинские нацисты не вернутся и перестанут их бояться, можно будет принимать решение о референдуме. Депутат ГД отметил, что Крым проложил дорогу для тех, что хочет решить важные вопросы посредством плебисцита.

Шеремет напомнил, что крымский референдум проводился в соответствии с внутренним и международным законодательством, а также выразил мнение, что аналогичные референдумы в будущем пройдут на территориях освобожденных от националистов регионов.