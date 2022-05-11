Николай Платошкин: нападение на российского посла в Польше нельзя оставлять без реакции

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11 мая 2022, 23:11 Источник: Общественная служба новостей

Николай Платошкин, Alexey Bychkov/globallook.com

Нападение на российского посла — запредельное свинство, за которое Польша обязана принести извинения. Если она этого не сделает, Россия должна выслать польского посла, сказал в интервью «Общественной службе новостей» дипломат и политик Николай Платошкин.

По мнению Платошкина, «за совершенное свинство поляки должны извиниться». Если этого не произойдет, у России есть два варианта ответных действий. Первое — высылка на время посла Польши в РФ. «На дипломатическом языке это называется «отозвать для консультаций»: пусть съездит домой, подумает», - сказал эксперт

Второй вариант более серьезный — разрыв дипломатических отношений. На него, по мнению политика, Россия вряд ли пойдет, потому что «разрыв отношений – это уже что-то такое предвоенное».

В любом случае, считает Платошкин, без реакции оставлять такие эксцессы нельзя.

Ранее сообщалось, что МИД РФ пригласил в среду польского посланника в Москве для разговора по поводу инцидента с послом России в Варшаве 9 мая.