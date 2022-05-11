МИД России вызвал посла Польши в связи с инцидентом в Варшаве

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11 мая 2022, 16:50

Инцидент с послом РФ в Варшаве, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России пригласило на разговор польского посланника в Москве для разговора по поводу нападения в Варшаве на российского посла, которое имело место 9 мая.

Информацию сообщает в среду, 11 мая, ряд европейских СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.

«Если говорить о наших отношениях с Россией, то мы знаем, что нашего посла в Москве вызвали в российский МИД», − цитируют журналисты слова польского министра.

Ранее стало известно, что в Варшаве 9 мая группа проукраинских молодчиков напала на посла РФ в Польше Сергея Андреева в ходе возложения венка на кладбище советских воинов. Российского дипломата облили красной краской.