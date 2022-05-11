Шольц и Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс Киева и Москвы и санкции в отношении России

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11 мая 2022, 22:46 Источник: ТАСС

Олаф Шольц и Владимир Зеленский, Kay Nietfeld/globallook.com

В среду состоялся телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в кабинете министров Германии.

Как указывается в сообщении, главы государств обсудили актуальную обстановку в Украине и ход российско-украинских переговоров. Кроме того, канцлер выразил свои соболезнования в связи с кончиной первого президента Украины Леонида Кравчука.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя состоявшийся разговор, написал в своем твиттере: «Провел регулярные переговоры с канцлером. Говорили об оборонительной помощи, сотрудничестве в энергетической сфере, усилении санкций против России».

Ранее Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры России и Украины с целью быстрого достижения мирного урегулирования.