Премьер Италии Драги сомневается, что нужно отказываться от формата G20 из-за участия в нем России

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11 мая 2022, 20:35 Источник: ТАСС

Премьер-министр Италии Марио Драги, LaPresse/globallook.com

Премьер-министр Италии Марио Драги считает бойкот саммита «большой двадцатки» из-за участия в нем России не самым правильным вариантом. Об этом он сказал в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом.

Он сообщил, что обсуждал эту тему в ходе встречи с американским лидером.

«С одной стороны, мы все стремимся не садиться за один стол с Путиным, с другой - за этим столом сидит весь остальной мир. <...> И в свете необходимости достижения мира [в Украине] нужно как следует подумать, прежде чем отказываться от этих форматов», - сказал Драги.

Решение о бойкоте предстоящего осенью саммита G20 пока не принято, заявил итальянский премьер. По его мнению, подобные решения должны приниматься коллективно, поэтому вопрос участия в нем будет обсуждаться на заседании Европейского совета.

Ранее The Washington Post сообщала, что приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Индонезии стало для Джо Байдена «головной болью».