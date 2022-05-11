Генсек ООН Гутерреш заявил о необходимости вернуть на мировой рынок сельхозпродукцию из России, Украины и Белоруссии

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11 мая 2022, 17:35 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, IMAGO/Martin Juen/Globallook.com

Без возвращения на рынок сельскохозяйственной продукции России, Украины и Белоруссии невозможно решение проблемы продовольственной безопасности в мире. Об этом заявил в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским канцлером Карлом Нехаммером генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Я полагаю, что нет решения проблемы без возвращения на рынок продукции Украины, а также продукции и удобрений России и Белоруссии. Со своей стороны, я делаю все, что в моих силах, чтобы облегчить диалог, который может привести к определенным результатам в этом отношении», - заявил Гутерреш.

Генсек ООН рассказал, что поддерживает постоянные контакты с Россией, Украиной, Турцией и другими странами, чтобы «серьезно заниматься темой продовольственной безопасности». При этом он подчеркнул, что не станет публично говорить о подробностях такого взаимодействия. «Если начнется глобальное обсуждение, мы ничего мы не достигнем», - объяснил Гутерреш.

Ранее сообщалось о визите Антониу Гутерреша в Москву 26 апреля.