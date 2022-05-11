Спикер Кремля Песков: Путин не планирует вводить военное положение в России на фоне специальной операции на Украине

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11 мая 2022, 13:50

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует вводить военное положение на территории страны на фоне специальной операции на Украине. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин не планирует вводить военное положение в РФ на фоне специальной операции на Украине, сообщил Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Москва проводит спецоперацию в соседней стране с 24 февраля. Ранее в среду сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал точку зрения, согласно которой в данный момент нет возможности заключения мира или всеобщего перемирия на Украине.