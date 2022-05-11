Генсек ООН Гутерриш: сейчас нет возможности заключения мира или всеобщего перемирия на Украине

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11 мая 2022, 13:39

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Loey Felipe / globallookpress.com

Сейчас нет возможности заключения мира или всеобщего перемирия на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал Антониу Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

«Генсек ООН считает, что в данный момент нет возможности заключения мира или всеобщего перемирия на Украине», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что власти Херсонской области попросят президента Владимира Путина включить данную территорию в состав Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.