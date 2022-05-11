Аргументы Недели → Политика 13+

11 мая 2022, 10:04

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Хельсинки и Стокгольм собираются подать заявки о вступлении в Североатлантический альянс одновременно в начале следующей недели. Соответствующая информация оказалась в распоряжении издания Helsingin Sanomat.

«Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели, пишет газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «Украина.ру».

Ранее заместитель главы российского министерства иностранных дел Александр Грушко сделал заявление о том, что Москва не будет оставаться безучастной, если Финляндия станет членом НАТО.