Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о признании России «террористическим государством»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию литовского парламента о признании РФ «террористическим государством». Об этом информирует ТАСС.
«Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о якобы террористической деятельности России», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее на текущей неделе члены сейма одобрили документ, где РФ объявляется «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Депутаты назвали специальную операцию, которую Москва осуществляет на территории Украины, «геноцидом» ее народа.