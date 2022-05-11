Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о признании России «террористическим государством»

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11 мая 2022, 08:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала экстремистской резолюцию литовского парламента о признании РФ «террористическим государством». Об этом информирует ТАСС.

«Захарова назвала экстремистской резолюцию сейма Литвы о якобы террористической деятельности России», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе члены сейма одобрили документ, где РФ объявляется «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Депутаты назвали специальную операцию, которую Москва осуществляет на территории Украины, «геноцидом» ее народа.