Сейм Литвы проголосовал за признание России «террористическим государством»

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10 мая 2022, 13:05

Сейм Литвы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Депутаты литовского парламента во вторник, 10 мая, единогласно проголосовали за резолюцию, где Россия признаётся «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». Связывают это парламентарии с проведением спецоперации ВС РФ на Украине. Как уточняет Delfi, члены Сейма полностью поддержали документ − 128 голосов «за».

Также отмечается, что литовские депутаты назвали СВО операцию «геноцидом украинского народа». Политики обратились к мировому сообществу с призывом создать некий трибунал, который расследует и даст оценку действиям России против Украины. Парламент считает, что у этого органа должны быть полномочия, чтобы выписывать международные ордеры на арест. Литовцы также настаивают на снятии неприкосновенности с лидеров государств и правительств стран, которые попадают на этот трибунал.

«Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм», − значится в резолюции.

Напомним, с 24 февраля текущего года по распоряжению российского президента Владимира Путина началась военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. С апреля Литва стала понижать уровень дипломатических отношений с Россией, а сейчас дошла до прямых обвинений.