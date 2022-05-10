Начальник НЦУО Мизинцев: украинские военные и наемники выгоняют граждан из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах

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10 мая 2022, 21:47 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики и наемники выгоняют граждан из бомбоубежищ и делают опорные пункты в школах.

Михаил Мизинцев заявил, что опорные пункты и вооружение размещаются в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях. По словам начальника НЦУО РФ, в Лисичанске украинские боевики и наемники выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где впоследствии создали склад боеприпасов.

Мизинцев подчеркнул, что ВС РФ исключительно гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, в отличие от украинских военных.