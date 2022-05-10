ВС России поразили 74 украинских военных объекта

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10 мая 2022, 21:01 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в течение дня поразила 74 украинских военных объекта.

По словам Игоря Конашенкова, в частности, были уничтожены два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, два склада, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение.

Ракетные войска и подразделения российской артиллерии поразили три пункта управления ВСУ, 223 района скопления живой силы и техники, а также ликвидировали два склада боеприпасов.