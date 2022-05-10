ВС России поразили 74 украинских военных объекта

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в течение дня поразила 74 украинских военных объекта.
По словам Игоря Конашенкова, в частности, были уничтожены два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, два склада, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение.
Ракетные войска и подразделения российской артиллерии поразили три пункта управления ВСУ, 223 района скопления живой силы и техники, а также ликвидировали два склада боеприпасов.