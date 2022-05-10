Аргументы Недели Политика 13+

ВС России поразили 74 украинских военных объекта

, 21:01 Источник: РИА "Новости"

ВС России поразили 74 украинских военных объекта
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во вторник заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в течение дня поразила 74 украинских военных объекта.

По словам Игоря Конашенкова, в частности, были уничтожены два пункта управления, двадцать районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, два склада, на которых хранилось ракетно-артиллерийское вооружение.

Ракетные войска и подразделения российской артиллерии поразили три пункта управления ВСУ, 223 района скопления живой силы и техники, а также ликвидировали два склада боеприпасов.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Депутат ГД РФ Бутина: сейм Литвы принял резолюцию, чтобы преследовать «этнических русских как уже террористов»

Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Мария Бутина заявила, что сейм Литвы, назвавший Россию государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм», принял резолюцию по России для изменения в дальнейшем законодательства Литвы, с целью законодательной дискриминации и преследования этнических русских «как уже террористов».