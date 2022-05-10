Сотрудник Пентагона Берриер заявил, что поездка первой леди США на Украину не была полностью безопасной

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10 мая 2022, 19:13 Источник: ТАСС

Джилл Байден на Украине, Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Глава Разведывательного управления МО США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер заявил, что поездка первой леди страны Джилл Байден на Украину на прошлой неделе не была полностью безопасной.

Во вторник, 10 мая, на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Скотт Берриер, отвечая на вопрос законодателя, можно ли назвать поездку Джилл Байден на украинскую территорию безопасной в полной мере, подчеркнул: "Я бы так не сказал".

Генерал-лейтенанта также спросили, означает ли вышеуказанный факт, что американским официальным лицам не следует посещать Украину, на что он ответил, что при надлежащем планировании такие поездки возможны.