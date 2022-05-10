Глава ВМС НАТО Блаунт: альянс не намерен долго отсутствовать в акватории Черного моря

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10 мая 2022, 18:02 Источник: РИА "Новости"

морской бинокль, pixabay.com

Командующий военно-морскими силами НАТО британский вице-адмирал Кит Блаунт во вторник сообщил, что Североатлантический альянс не намерен долгое время оставаться вне акватории Черного моря.

Кит Блаунт подчеркнул, что планы НАТО пересматриваются ежедневно в соответствии с ситуацией. Вице-адмирал обратил внимание на то, что альянс располагает субмаринами, кораблями и самолетами, программа действий которых адаптируется каждый день.

Командующий ВМС альянса заключил, что НАТО не планирует оставаться вне Черного моря долгое время.