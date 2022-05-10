Политолог Носович: «Белоруссия способна на военный конфликт, если не прекратится увеличение контингента НАТО на ее границы»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 мая 2022, 16:45

Александр Носович считает, что территория Белоруссии может стать плацдармом для НАТО. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Главный урок, который преподала спецоперация на Украине, превентивный удар против тех, кто планировал агрессию против России и республик Донбасса, которые она поддерживает. Судя по тому, что в Белоруссии началось развертывание воинского резерва на западных границах республики – это сигнал Лукашенко руководителям Польши и Литвы, что и Белоруссия способна на это, если не прекратится увеличение контингента НАТО на белорусских границах. Этот контингент расширяется активно. Еще полгода назад на границах Белоруссии НАТО было 3 тыс. военных, то сейчас их количество идет к 40 тыс. человек. Естественно, белорусское руководство нервничает, и Лукашенко боится, что против России откроют на территории Белоруссии второй фронт. У него есть основания беспокоиться, так как это не будет прямое столкновение Россия – НАТО, а это будет прокси-война, которую мы уже сейчас видим на Украине. Для Белоруссии такая опасность тоже есть, правда, она меньше. Белоруссия не является нейтральной страной – это член ОДКБ. И тогда Россия должна будет прийти к ней на помощь».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил , что спецоперация России в Украине «затянулась».