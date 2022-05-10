Лавров назвал инициативу Борреля о передаче российских активов Украине воровством

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10 мая 2022, 17:47 Источник: ТАСС

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 10 мая, назвал инициативу главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о передаче украинской стороне замороженных активов России воровством.

Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам визита в Алжир отметил, что данное предложение, выдвинутое Жозепом Боррелем, – это воровство, которое не пытаются скрыть.

Глава МИД РФ призвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности не забывать, что он является главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе. Лавров, однако, допустил, что скоро должность Борреля будет упразднена, поскольку, по мнению министра иностранных дел России, Евросоюз практически не имеет собственной внешней политики, так как солидарен с навязанными США подходами.