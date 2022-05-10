Губернатор Рязанской области Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок

Сегодня стало известно, что губернатор Рязанской области Николай Любимов не намерен выдвигаться на пост главы региона на новый срок. Данную информацию чиновник предоставил на своей страничке в соцсети.
Николай Любимов отметил, что в настоящий момент приближается момент окончания его полномочий. Губернатор Рязанской области подчеркнул, что им было принято ответственное решение – не выдвигаться на пост главы региона на новый срок.
Любимов выразил надежду на то, что сможет быть полезным своей стране на новой должности.