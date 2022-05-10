Губернатор Рязанской области Любимов не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок

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10 мая 2022, 15:33 Источник: ВКонтакте

Николай Любимов, Kremlin Pool/Global Look Press

Сегодня стало известно, что губернатор Рязанской области Николай Любимов не намерен выдвигаться на пост главы региона на новый срок. Данную информацию чиновник предоставил на своей страничке в соцсети.

Николай Любимов отметил, что в настоящий момент приближается момент окончания его полномочий. Губернатор Рязанской области подчеркнул, что им было принято ответственное решение – не выдвигаться на пост главы региона на новый срок.

Любимов выразил надежду на то, что сможет быть полезным своей стране на новой должности.