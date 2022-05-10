Глава Минобороны РБ Хренин назвал второй этап проверки войск ответом на учения стран НАТО

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10 мая 2022, 14:33

Учения ВС Белоруссии, Kremlin Pool/ Global Look Press

В Белоруссии стартовал второй этап проверки боеготовности армии республики. Со вторника, 10 мая, начинаются отмеченные командованием мероприятия. Этот шаг связан с проводимыми в странах НАТО учениями. Такое заявление сделал представителям СМИ министр обороны страны Виктор Хренин.

«Мы начали проверку сил реагирования, буквально сегодня начнется уже второй этап. Это адекватная реакция на те учения, которые начиная с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием "Защитник Европы"», − цитирует слова министра телеграм-канал агентства БелТА.

Белорусский военный отметил, что в Минске видят все перемещения и намерения, а также численность состава живой силы, полигоны, какие цели отрабатывают западные солдаты.

«Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», − подытожил свой комментарий Хренин.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины планировали крупные атаки на остров Змеиный, который имеет стратегическое значение для контроля северо-западной части Черного моря. Нападения планировались при прямом участии американских и британских советников по приказу украинского президента Владимира Зеленского.