Военный эксперт Жилин: «Военный конфликт закончится созданием нового государства, которое будет называться Новый Иерусалим»

Аргументы Недели → Политика 13+

10 мая 2022, 13:32

Александр Жилин считает, что пока о сроках окончания спецоперации говорить рано. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».



«Все зависит от того, как будет складываться обстановка, и как того будут требовать обстоятельства сторон, которые будут участвовать в этом конфликте. Говорить о том, что «еще немножко и все закончится» можно, но это было бы слишком самонадеянно, так как если опираться только на то, что имеют противоборствующие стороны, то получается, что Украина наращивает при помощи стран НАТО свою военную компоненту, а мы расходуем. Украина и Запад воюют против нас в складчину, мы все взвалили на свои плечи. Поэтому я бы не торопился с выводами. Сейчас решается важная задача с точки зрения переформатирования нового мирового порядка. Я знаю только одно: военный конфликт закончится созданием нового государства, которое будет называться Новый Иерусалим. Туда войдут пять приморских областей Украины – Днепропетровская область, как сакральный центр, и Крым».



Ранее Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что конфликт на Украине может продлиться несколько лет.