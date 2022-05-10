Президент Путин заявил об ответственности глав регионов за лесные пожары и их замалчивания

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10 мая 2022, 13:37

Путин с бумагами, Kremlin Pool/ Global Look Press

В Российской Федерации существует острая проблема с лесными пожарами, которая повторяется в определённые сезоны. Одновременно в стране созданы все условия для предотвращения лесных пожаров.

«Ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях», − подчеркнул во вторник, 10 мая, президент России Владимир Путин, обсуждая актуальную проблему с профильными ведомствами.

Глава государства отметил, что с 1 января правительство заложила определённый бюджет на борьбу с лесными возгораниями, а значит этими проблемами должны заниматься муниципальные власти.

«У региональных властей есть все необходимые полномочия, техника, финансовые ресурсы, чтобы предотвращать лесные пожары», − цитирует слова президента ТАСС.

Российский лидер не исключает характер природной стихии, но требует использовать средства предупреждения пожаров, вовремя реагировать на возникновение очага пожара, чтобы предотвратить беду.

«Исхожу из того, что все условия созданы, чтобы кратно сократить площади возгорания и обеспечить быстрое и эффективное тушение. Это ответственность субъектов», − подчеркнул президент.

От глав регионов Путин требует ответственного подхода в вопросе решения проблем с пожарами, а не их замалчивания. Губернаторы и главы муниципалитетов обязаны запрашивать в оперативном порядке помощь, если возникает необходимость.

Владимир Путин заявил также, что собирается подписать указ о создании системы оценки эффективности мер по охране лесов от пожаров. Все показатели и алгоритмы взаимодействия будут зафиксированы в указе.

Напомним, серьёзные пожары охватили Красноярский край в прошедшие выходные. 7 мая из-за сильного штормового ветра огонь стремительно распространился в 16 населённых пунктах. В середине того же дня МЧС сообщило о возгораниях пилорам в посёлке Индустриальный, а также в районе детского сада в посёлке Большая Мурта. Помимо вышеупомянутого, пострадали несколько домов и дачных построек. Отмечается, что всего горело более 200 строений в различных районах. Большая часть пожаров возникла в первые два часа после начала ураганного ветра. Скорость ветра, при этом, достигала 40 м\с.