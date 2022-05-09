Лесные Пожары в Красноярском крае привели к гибели семи человек и множеству пострадавших​

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9 мая 2022, 17:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Серьёзные пожары охватили Красноярский край в прошедшие выходные. 7 мая из-за сильного штормового ветра огонь стремительно распространился в 16 населённых пунктах. В середине того же дня МЧС сообщило о возгораниях пилорам в посёлке Индустриальный, а также в районе детского сада в посёлке Большая Мурта. Помимо вышеупомянутого, пострадали несколько домов и дачных построек. Отмечается, что всего горело более 200 строений в различных районах. Большая часть пожаров возникла в первые два часа после начала ураганного ветра. Скорость ветра, при этом, достигала 40 м\с.

Власти отключили электроэнергию в районах, кроме жизнеобеспечения, и ввели ЧС во всём крае. Из населённых пунктов, где произошли мощнейшие пожары, эвакуировали население. «Мы запросили помощь соседних территорий, - заявил губернатор края Александр Усс. - Но отдаём себе отчёт, что подойдёт она в лучше случае через несколько часов». По словам начальника ГУ МЧС по Красноярскому краю Игоря Лисина, в ликвидации пожаров были задействованы все силы и средства территориального гарнизона, пожарной охраны и всех ведомств, вне зависимости от их принадлежности. Дорожные службы и сельхозкомпании привлекали для создания противопожарных разрывов собственную технику. Активно помогали и силы РЖД.

Уже к утру 8 мая в МЧС сообщили о локализации всех пожаров в крае. Всего их в регионе произошло за сутки 273. Ликвидировано на тот момент было – 196. Но ветровая нагрузка сохранялась в течение 12 часов. За всё время трагических пожаров пострадали 29 муниципальных образований, серьёзные потери понесли 18 территорий. Самая тяжёлая ситуация отмечалась в Уяре, где сгорел 201 дом. Количество пострадавших людей отмечено цифрой в 1.2 тысячи человек. В МЧС сообщали о гибели 7 человек. За медпомощью всего обратились 19 человек. Из них госпитализированы 14, в том числе и 6 пожарных.